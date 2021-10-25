步入冬天，香港或面對新冠肺炎和冬季流感的雙重夾擊。政府防疫顧問將於本周三開會，有成員透露本港很大機會跟隨世衞的最新指引，為市民同步注射新冠和流感疫苗，「一邊手打一種，另一邊手打另一種」。有呼吸專科醫生指，一次過打兩種針，不會帶來額外風險。政府現時建議，接種新冠疫苗後，相隔十四天才打流感等其他疫苗。政府顧問許樹昌指出，世衞有更多新數據發現，同步接種新冠及流感疫苗，產生的保護力，均沒甚麼大影響，故兩邊手臂可以各打一款疫苗，科學委員會周三開會討論相關的建議，他認為香港很大機會跟隨世衞最新指引，相信將有效提高現時六成多的新冠疫苗接種率。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅指，英國研究初步結果顯示，同時注射新冠疫苗和流感疫苗，均不會增加出現副作用的機會，認為健康的長者可以考慮在覆診時一併接種兩種疫苗。梁子超：不會有額外風險呼吸系統專科醫生梁子超向本報稱，沒有證據顯示同時接種兩款疫苗會帶來額外風險，一直以來小童也打包含麻疹、水痘等疫苗的混合針。他指，絕大部份接種兩種針的人士，會出現的副作用均很輕微，包括針口痛、疲倦等，「一次過打，可一次過休息」。但梁子超指出，十二至十七歲青少年接種第二針復必泰疫苗後或有機會出現罕見心肌炎，擔心一旦發生一宗混合打針個案出現心肌炎，會被社會放大並引起虛驚，故建議有所擔憂的青年，可分開接種兩款疫苗。孔繁毅亦指，若市民曾經中風導致半身癱瘓、切除腫瘤等，令某一邊的淋巴系統不健全，就不建議同日在兩邊手臂分別接種新冠疫苗及流感疫苗。