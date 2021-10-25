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黃啓樂全馬終極超前奪冠

2021-10-25 列印
　　首次參加全馬的二十六歲本港跑手黃啓樂，在最後一百米反超日本選手，以兩小時三十一分十秒的成績衝線，奪得冠軍。黃表示，在比賽中段一度感到疲倦，最後靠意志力「頂住」。他透露，兩年前膝蓋受傷，醫生診斷指，可能要提早完結運動員生涯，但訓練後現時逐步恢復，強調目標是參加奧運。

　　女子全馬冠軍，港隊代表姚潔貞則以兩小時三十九分二十七秒首先衝線奪得。姚指，全場比賽都很有壓力，因大家都視她為「黑馬」。



　　她透露，全運會結束後兩周才訓練，坦言沒太多準備，因此對今次成績感到滿意。

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