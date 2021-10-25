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159萬元大閘蟹及冷凍食品 走私闖港拘司機

2021-10-25 列印
■行動檢獲走私大閘蟹，以及走私冷凍食品。
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　　秋高氣爽，不少市民都購買大閘蟹。海關與食環署上周五在文錦渡管制站進行聯合行動，從入境貨車檢獲約一萬七千隻懷疑走私大閘蟹，以及約一點一噸懷疑走私冷凍食品，估計市值共約一百五十九萬元。四十七歲男司機被捕。

　　海關人員截查涉事入境貨車，發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及冷凍食品。檢獲的大閘蟹估計市值約一百五十三萬元；相關冷凍食品包括肉類及家禽等，估計市值約六萬元。該批大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合售賣許可規定。檢獲的冷凍肉類及家禽亦無衞生證明書或食環署的書面准許。 香港現代管理飲食專業協會會長胡珠提醒食客不要貪便宜，如去酒樓食大閘蟹，應選有信譽食肆。



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