專家：五至11歲童快可接種疫苗

本港現時復必泰疫苗的接種年齡下限為十二歲；科興疫苗的年齡下限則為十八歲。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅（見圖）預計，一至兩個月後，五至十一歲兒童也有機會接種新冠疫苗。孔繁毅表示，有關兒童接種復必泰疫苗的藥廠第三期研究已完成，發現對變種病毒的保護效用很高，也非常安全，未有出現心肌炎個案，相信委員會之後有機會聯同科興疫苗的相關研究結果一併討論。本港今年流感個案數字明顯較去年上升，由九月至今，幼兒中心、幼稚園和小學已錄得二百多宗流感爆發，影響近二千人。孔繁毅認為過去兩年各地採取防疫措施，沒有出現大型流感爆發，但意味社會對流感的群體免疫力被削弱。而香港幼兒教育人員協會訪問逾一百名幼稚園老師、七十四名家長，一半受訪家長希望可採用噴鼻式疫苗。