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港新增四宗輸入個案

2021-10-25 列印
　　本港昨天新增四宗新冠肺炎輸入個案，所有病人都已接種兩劑新冠疫苗，當中三人帶有L452R變異病毒株，餘下一人的檢測結果待定。

　　新增個案包括兩名菲律賓外傭，她們上周三由分別經航班PR300及航班5J272由菲律賓抵港，均在竹篙灣檢疫中心被驗出確診；另一名男船員上周五乘搭航班PR300從菲律賓抵港。他們均帶有L452R變異病毒株。



　　餘下一宗檢測結果待定的病人是一名機組人員，前日從沙特阿拉伯乘搭航班SV982抵港，在機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。

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