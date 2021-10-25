野豬闖沙田馬場「晨操」

野豬殺入沙田馬場！昨日清晨有騎師進行晨操期間，一頭野豬闖入奧運馬房通往機坪河畔通道的賽道，拼命奔跑，大約跑吧一分鐘，直至大屏幕附迎才停步（箭嘴示）。由於當時時間尚早，馬場內未有市民；亦沒有賽事進行，所以未對馬場做成太大影響。消息指，練馬師韋達晨操期間，在賽道上發現一頭野豬，韋達擔心野豬對人馬構成威脅，於是向保安報警並通知漁護署跟進。涉事野豬最後被漁護署人員成功捕獲。據知，野豬突襲馬場一事未有對昨日的馬場賽事及晨操構成影響。漁護署指派出五名職員到場跟進，漁護署獸醫以麻醉槍捕獲一頭重約四十公斤的雄性成年野豬，經檢查後已在偏遠郊野將該野豬釋放，過程中沒有人受傷，馬房、賽道及沙圈一帶未有發現其他野豬。