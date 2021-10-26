﻿失業率高企 年輕人奇招發圍 周末辦市集 月入10萬

最新失業率回落至百分之四點五，但十五至二十四歲年輕人的失業率仍高企在百分之十五，部份年輕人放棄尋求穩定長工，轉而創業。近一年潮興的小市集熱潮，就多由年輕人發起，他們先承包商場或工廈空置單位，再分租予個體戶出售手作商品，形成嶄新的消費潮流。有行內人說，每次周六周日成功舉辦小市集，收入以萬元計，如果一個月搞四次，最高收入達十萬元。市集搞手等同租務代理，向工廈空置單位或商場吉舖洽商限時租用權，多數在周六和周日，再分租給小檔主。但租場也不易，搞手要向業主提交計劃書，詳細描述小市集的主題和宣傳方法，再等候審批。由於競爭大，一些熱門場地，要排到明年十月才有空檔。另外，小市集場地分大細場，大場可容納九十至一百一十個攤位，細場最多五十個。租金方面，大場大約五、六萬（周六、日兩天），細場約三萬元，搞手承租後，分間成多個細攤位出租，取價九百至一千二百元。競爭激烈 熱門場地輪候近年去年大學畢業的Anthony、Tony和Stephanie，本身愛逛小市集，覺得小市集成為熱潮，由今年五月起，三人和兩名朋友合作搞小市集，「做搞手不用租辦公室，投資成本不高，五個人，每人夾萬多元。」Anthony說，搞手除了想賺錢，還想幫一班小檔主實現夢想，「很多小檔主想推廣他們的手作製品，如果我們宣傳做得好，對他們幫助很大。」搞小市集亦可與各路人才建立網絡，將來或有無限商機。可推廣產品 小檔主讚划算他們先申請細場試水溫，「我們不想選擇假期較少人流的工廈，於是選了旺角電競館。」之後用一個月做市場調查，最後以星座作主題，「很多女孩子都喜歡星座，會有一定吸引力，招募檔主和吸引人流方面應該有幫助。」九月舉行第一場市集，周六周日兩天場地租金三萬，宣傳費萬多元，雜費七千，一共租出五十個小攤位，埋單計數賺了萬多元，「第一次搞不用蝕錢已不錯，很滿意了。」本月初，他們在同一地點再搞一個懷舊主題市集，這次賺了兩萬多元，「希望以後可以做到一個月搞兩次，而我們亦申請緊可擺一百個攤位的大場，希望明年初可做到。」除了搞手，小市集熱潮下一班小檔主亦受惠。插畫師Leo去年開始在不同市集擺檔，替人速畫人像，「除了增加額外收入，最大得益就是可認識更多行家和藝術工作者，大家交流心得。」喜歡自製手作精品的Sushi，今年初亦嘗試擺市集攤位，「市集最大好處是租金便宜，兩天才千多元，就算蝕都不會多，而且我可以直接推廣我的作品，很划算。」