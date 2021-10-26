﻿疫情拖累人流 租大場終蝕錢

市集搞手除了賺租金，還會在場內提供拍照服務和工作坊增加收入。有行內人士透露，有些搞手每個月搞三四場，可以月入十萬。不過，搞市集並非穩賺，也有風險。搞手黃小姐覺得市集有商機，去年開了一間公司，專門在旺區多年輕人逛的商場，以廉價租金租下空置舖位，一般為期兩星期至一個月，再分租給其他人擺攤檔，售賣手作曲奇、布袋和手機套等精品。她說，每次都有錢賺。後來她投資十萬元租了一個大場，她本以為今次可賺得更多，怎料市集舉行時遇上疫情爆發，導致人流稀少場面冷清，不少檔主埋怨宣傳不足不肯交租，黃最後蝕了數萬元。她認為，疫情影響下，又少了遊客，搞小市集也面對難以預測的風險。