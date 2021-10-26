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萬聖節8000萬六合彩今晚攪珠

2021-10-26 列印
萬聖節8000萬六合彩今晚攪珠
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　　萬聖節六合彩金多寶今晚攪珠，如果有幸福兒一注獨中，可獨得八千萬元。

　　賽馬會指出，歷次萬聖節金多寶的「幸運號碼」，包括「二十二」、「十七」及「二十九」，亦可借鑒當年今日的攪珠結果，因在近五年於十月二十六日的攪珠中，都攪出包含諧音「發」的「八」字號碼，包括二○○六年及二○一○年的「八」號、二○一七年的「三十八」號，二○一九年的「四十八」號，以及二○一三年的「三十八」號及「四十八」號。



　　最近八個金多寶攪珠亦出現相連號碼，包括二○一九萬聖節金多寶的「十九、二十」，以及今年中秋金多寶的兩組雙連號碼，包括「十四、十五」及「二十四、二十五」。

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