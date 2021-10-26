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前區議員重操故業紮鐵

2021-10-26 列印
前區議員重操故業紮鐵
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　　前大埔區區議員文念志（見圖）去年七月初辭去區議員職務，七月底就在大埔超級城非法集結罪等被判囚三個月。他早前刑滿出獄，昨天透露將「重操故業」，任職紮鐵工人，指「揸得起支勾仔，揹得起頭家」。

　　文念志在社交平台指，自己昨天開始「返舊工」，重操故業在地盤做紮鐵，指「揸得起支勾仔，揹得起頭家」。他指，已不再是大埔區議員，若有地區事務，歡迎居民找他，但坦言「唔一定即時協助到大家」。



　　他又指，「做隻專心搵錢的港豬都不錯」，並說已辭職或被DQ的民主派區議員都有不同發展方向或去向，自己只是「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」，未來會繼續以不屈不撓的精神去生活及工作。

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