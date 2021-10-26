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日報新聞 > 港聞

美股中段升43點

2021-10-26 列印
　　美國本周首個交早日中段向好，杜指報三五七二○點，升四十三點；納指則報一五七一六九點，升七十八點。滙控美國預託證券價格見四十七點二港元，升零點五港元；騰訊則見五百零二點八三港元，跌二點一七港元。紐約期金報每盎司一千八百零七點八美元，升十一點五美元；紐約期油則報每桶八十四點八三美元，升一點○七美元。



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