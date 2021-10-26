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「海洋光譜號」取消周四出發航程

2021-10-26 列印
　　「海洋光譜號」上周有船員在定期新冠病毒檢測中被發現「復陽」，須停航二十一天。皇家加勒比國際遊輪公司昨天公佈，取消旗下「海洋光譜號」於本周四出發的三晚海上遊航程，將會向受影響乘客全額退回已支付船票費用等。

　　公司指已預訂本周四至下月十一日之間任何航行的旅客，如希望取消，可全額退還已支付的遊輪票價費及已購買的船上消費項目。公司又稱所有船員、包括該名「復陽」船員，近日檢測結果呈陰性，呼籲當局重新考慮暫停二十一天的決定。



　　此外，本港昨天新增四宗輸入個案，患者分別從烏克蘭經荷蘭、丹麥經芬蘭及從菲律賓抵港，包括兩名外傭。病人均已接種新冠疫苗，當中三人帶有L452R變異病毒株。

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