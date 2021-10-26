周小龍與已婚女下屬 被揭有「不尋常關係」

《文匯報》昨日頭版報道，曾在店舖擺放「香港民主女神」雕塑、鼓勵渣打馬拉松跑手穿上印有「香港加油」服裝的Chickeeduck老闆周小龍，被發現疑背着妻子與已婚女下屬有「不尋常關係」，該報記者拍攝到兩人出雙入對「手挽手」、「身貼身」逛商場及用膳，兩人在已停泊私家車內共處多時。共處停泊私家車多時《文匯報》頭版刊載偵查報道，指九月上旬某夜約七時半， Chickeeduck公司職員Yuki獨自離開長沙灣香港紗廠大廈，隨即走進鄰近羅氏廣場停車場，約半分鐘後公司老闆周小龍也走進停車場，只見先到的Yuki自行打開電動車門入內安坐，周小龍約十多秒後也抵達並坐上司機位開車，約一小時後駛至女方居住的元朗某村屋附近，但她沒下車，車輛反而拐進附近一個暗角停泊，女方約一小時後才下車返家。報道引述該公司員工稱，現年五十七歲的周小龍，妻子是姓余醫生，三十一歲的Yuki是有夫之婦，育有一名女兒，她曾當幼稚園老師，約兩年前一個偶然機會被周小龍聘請為人力資源部職員，「佢雖然喺人力資源部工作，但卻經常陪老闆外出巡舖！」《文匯報》記者於九月中旬某天下午三時直擊周與Yuki一起離開長沙灣辦公室，駕車往東涌東薈城「巡舖」，但兩人抵達該商場後未有前往分店，卻在商場內閒逛，其間兩人一度「手挽手」，Yuki乘扶手電梯之際更挽着周小龍的手，並側身輕依在對方身旁，兩人「親密」同行十多分鐘後走進商場內一甜品店，Yuki吃甜品時不時向男方說話，偶爾主動拿甜品給周吃。記者又拍攝到兩人於九月中某天前往中環國際金融中心 (IFC)二期一間名表店，其間她輕靠在周小龍身旁，並戴上一隻名錶，隨後周為她付款，兩人之後轉往西餐廳用膳，數天後Yuki返公司時，左手戴了一隻白色瑞士名錶，型號為「PAM01314」，取其「一生一世」諧音，其官網介紹售價逾六萬港元，全球限量生產二千五百隻。報道稱，記者連日通過手機短訊等途徑聯絡周小龍，要求他回應與Yuki關係，但一直沒回覆。