「大國建造主題展」一連六天舉行

特區政府聯同中聯辦及中國建築集團，由昨天起一連六日在灣仔會議展覽中心合辦「大國建造主題展」，介紹中國的建築歷史。中聯辦副主任盧新寧稱此次展覽是「時代精神耀香江」系列活動的第三場重頭戲，之後會邀請更多內地各領域的代表人士和專家，到香港舉辦主題展覽，讓港人更深入了解國家發展，激發家國情懷。這次的展覽活動以建造為主題，展示中國建築的悠久歷史和璀燦的文化，國家近代的重要建築和基建，以及在建築技術上的進步。展覽亦涵蓋不少香港的建築和基建，包括打破多項世界紀錄的港珠澳大橋和明年開幕的香港故宮文化博物館。特首林鄭月娥在致辭時表示，中央為香港制定頒佈《香港國安法》和完善特區選舉制度，讓社會在有利長遠規劃的氛圍中重新出發，她預計未來數年政府在基本工程開支每年將超過一千億元。