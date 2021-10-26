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澳門天降銀紙 驚傳呼救聲

2021-10-26 列印
澳門天降銀紙 驚傳呼救聲
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　　澳門街道昨天有銀紙從天而降，其間有人直呼「救命」，惹起不少途人止步一看究竟。有巡邏警員行經登樓了解事件，初步相信事件涉及家暴。

　　昨早九時許，澳門賈伯樂提督街與沙嘉都喇街交界，有女子從附近單位擲下數十張十元紙幣，並高呼救命、報警。紙幣撒落一地，有途人見狀，幫手拾回（見圖）。其間有警員經過發現，進入該唐樓了解事件。



　　據了解，警方於涉事單位內發現一對年約五十歲的夫婦，其中男子是內地人。經初步調查，相信兩人因家庭糾紛起爭執，案件已移交司法警察局處理。

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