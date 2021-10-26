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吳國際准新手施複雜手術 威院：培訓安排欠系統性

2021-10-26 列印
吳國際准新手施複雜手術 威院：培訓安排欠系統性
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　　曾於換肝手術中途離場、其後任職威院的中大醫學院任外科學系教授吳國際（見圖），今年六月曾批准一名首年外科受訓的醫生，進行程序複雜的膽管迴腸脗合程序，涉事病人術後傷口出現滲漏，須留醫一個月。威院早前成立專責小組調查。威院發言人回覆傳媒指專責小組已呈交報告，認為無證據顯示對病人安全造成負面影響，惟指出肝膽胰外科培訓安排欠缺系統性。發言人又確認，原本擔任肝膽胰外科主管的吳國際繼續停職，職位由外科顧問醫生李傑輝署任。

　　威院發言人向傳媒表示，小組曾經檢視今年一月至六月期間，一名受訓醫生在肝膽胰外科主管監督下進行的四宗手術，沒有證據顯示該受訓醫生參與手術對病人安全造成負面影響。



　　小組認為醫院現行肝膽胰外科培訓安排欠缺系統性，作出多項改善建議，包括建議醫院設立機制，採取循序漸進訓練模式，確保受訓醫生進行複雜手術步驟前，已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全等，院方接納報告。

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