國際特赦組織將關閉港兩辦事處

國際特赦組織昨宣佈，本年底前關閉在香港的兩個辦事處，其中香港分會本月底停止運作，至於在港的地區辦事處則在年底關閉，相關運作會搬到其他亞太區辦事處。組織主席指是基於《香港國安法》實施後，人權組織不可能在香港自由運作及無懼政府的報復。保安局強調侵蝕自由的指控，與事實完全不符。組織主席說，香港一直是國際公民社會組織的理想地區總部，但近期針對本地人權組織及工會的行動，顯示當權者消除所有異見聲音的行動加劇，認為難以在不穩定環境下繼續運作。組織感謝員工過去四十多年保護人權。保安局回覆傳媒查詢時表示，任何指《香港國安法》侵蝕自由的指控與事實完全不符，重申國安法訂明，香港特區維護國家安全應尊重及保障人權，亦須依法保護居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的權利和自由，包括言論、出版及結社自由。