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梁君彥指過去五年「甜酸苦辣鹹」樣樣齊

2021-10-26 列印
■立法會惜別晚宴前舉行切燒豬儀式。
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　　今屆立法會會期即將結束，立法會昨在宴會廳舉行惜別晚宴。在醫學界議員陳沛然缺席下，參加晚宴的四十一位議員全為建制派。特首林鄭月娥、司局長及行政會議成員等都有出席。立法會主席梁君彥指過去五年可謂「五味人生」，「甜酸苦辣鹹」樣樣齊全。

　　他指「苦」是指立法會曾經被包圍破壞，內會被停擺，亦受到疫情影響，經歷披荊斬棘的挑戰。「辣」是指議員和官員針鋒相對，但完善選舉制度後想再嘗「勁辣」應該很難。「酸」是指辛酸，今屆立法會規程問題最多，秩序最混亂，衝擊最激烈，形容今屆主席不易做。「鹹」是指「食得鹹魚抵得渴」，官員不時受批評或辱罵，只要虛心聆聽，政策就可以落實到位。「甜」就指立法會通過多項法案和撥款，例如延長產假、消費券等，相信市民會甜在心頭。



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