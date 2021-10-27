﻿航運鏈斷裂成本大增 凍肉罐頭樣樣加

疫情下全球貨櫃運輸需求大增，但因船期失準、人手不足等，運輸成本大增，加上內地蔬菜產區接連暴雨，最近來港外國及內地食材價格高漲，如罐頭價格升兩、三成、蔬菜漲價五成等。有茶餐廳負責人坦言食材的成本呈雙位數百分比漲幅，加價約百分之八，仍無法彌補。金記控股有限公司主席徐汶緯向本報表示，疫情下，全球航運供應鏈斷裂，對旗下茶餐廳影響很大。他形容現時各樣食材價格上漲，包括凍肉、鮮牛肉、食油、糖、罐頭等，漲幅達雙位數百分比，「真係升得好犀利」。其中午餐肉、豆豉鯪魚等罐頭因銀碼低，且需鐵罐包裝，牽涉多一個生產商，近月價格升幅達兩、三成。餐廳加價8%仍無法彌補徐汶緯透露早前餐廳已加價約百分之八，強調難以加至雙位數，因市場無法接受，但將來不排除再調整價格。他說食材主要從內地、歐美及巴西等地進口，中長期會與供應商簽訂合同，維持價格穩定。金記現時一個黑椒雞扒飯午市套餐，贈送熱飲及老火湯，約五十四元；一個粟米滑蛋魚柳飯套餐，則是五十二元。雪藏雞翼加價一成半人稱「明哥」的「北河同行」茶餐廳負責人陳灼明亦坦言，食材價格上調，經營感到壓力，「會盡量諗辦法搵最平嘅食材」，例如近月內地鮮牛肉價格高漲，就轉用巴西急凍牛肉，現時約二十元一磅，但亦較早前約十一元一磅，上升近一倍。香港食品委員會主席吳永恩則指冷凍食品如雞翼等，將加價百分之十至十五。本港食米多由越南、泰國等地供港，雖運輸成本上升，但因已簽署合約及本港有食米管制，價格「不會大上大落」；他相信要待疫情消失，食材供應及價格才回復正常。內地雨災致菜價上升此外，內地近月多個省份遭受暴雨災害，影響蔬菜生產。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，內地供港蔬菜價格起碼上升五成，其中漲價最多的西生菜，過去只賣六、七元一斤，現時要十七、八元；芥蘭過去一斤只要五、六元，現時要九至十元，預料要至下月中才改善。