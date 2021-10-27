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﻿航運貨櫃運費飆七倍

2021-10-27 列印
　　疫情下，全球運輸成本大幅上漲。有食品及運輸業界代表透露，現時一個航運貨櫃已從三千美元，加價至兩萬美元，狂飆近七倍。至於內地來港貨櫃，亦由原本一個貨櫃三千港元，上升至多兩成。

　　香港食品委員會主席吳永恩指現時貨運船期延誤，「以前航班好準，最多相差半日，現時遲一星期都會發生。」他續指貨櫃運輸的成本大幅上升，由原來三千美元一個貨櫃，加價至兩萬美元，加上人民幣價格升，供應鏈受開工人手不足、碼頭起卸快慢等影響，導致食材來港的價格高昂。



　　香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉亦指，來港貨車的運輸成本亦受疫情影響，以東莞來港貨車為例，以前一個貨櫃約三千港元，現時升百分之十五至百分之二十，運輸成本上升，主要因司機過關前須付費核酸檢測，以及燃油價格亦上升，料短期內不會解決。
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