緊急和必要人員仍可往來兩地 ﻿取消大部份豁免檢疫群組 ﻿﻿林鄭︰令中央更有信心通關﻿

本港與內地仍未有免檢疫通關時間表。為爭取有限度通關，特首林鄭月娥昨預告會緊貼內地防疫措施，令中央更有信心通關，大部份入境本港的豁免群組將會取消，只會剩下非常緊急和必要人員，如跨境貨車司機，仍可獲豁免檢疫往來兩地。林鄭月娥昨稱就中央提出如何令香港的防疫工作跟內地較為一致，令兩地通關比較容易處理，特區政府已再次提交意見。她預告大部份從海外或內地入境本港的豁免群組將會取消，「只剩餘一啲非常緊急必要性、同香港日常運作有關嘅人，例如跨境貨車司機，仍可免檢疫往來兩地，來達致希望中央可更有信心畀我哋可以通關。」林鄭月娥重申，現時仍以與內地通關為首要目標，強調若遲遲未能通關內地，反而會大大降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力。她指通關的目標是愈早愈好，初期的規模會很小，並設有配額，不會回復到疫情之前可經六、七個口岸進出內地。目前有12類人士獲豁免目前共有十二類人士獲豁免。有傳媒引述消息指，政府計劃取消豁免檢疫安排的，包括上市公司、銀行、證券、保險業、駐港或來港的高層等，但貨機機組人員傾向繼續豁免檢疫。商務及經濟發展局局長邱騰華昨在立法會表示，有較多內地設廠的港商申請豁免來港檢疫，但隨著推出「來港易」和「回港易」計劃，有關豁免可考慮收緊。早前澳洲演員妮歌潔曼亦曾免檢疫來港拍電視劇，觸發爭議，有傳媒指這類豁免亦會收緊。金融界立法會議員陳振英指，業界面對面溝通往來很重要，但他相信業界亦希望與內地盡快恢復通關，若收緊防疫有不便，業界人士亦會理解。全國政協副主席、前特首梁振英日前發文表示，由於香港和內地人員的往來基本上隔斷，從前依賴香港提供金融、貿易和專業服務的內地客戶，已在內地找到替代供應者，「長此下去，香港死得」，又警告「長期不通關，總有一天，是全香港埋單」。