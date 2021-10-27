崔俊明估計搶購兒童疫苗 港準備工作需時兩月

專家正研究將新冠疫苗接種門檻降低，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明（圓圖）指出，美國輝瑞藥廠完成五至十一歲兒童接種新冠疫苗的第三期臨牀研究，顯示有效性達到九成一，但兒童使用的疫苗需重新製造，各國都會搶購，估計香港經搶購後都要兩個月後才有供應。崔俊明昨在電台節目指，輝瑞藥廠的兒童接種疫苗研究，只注射成人劑量的三分之一，顯示有效性達到九成一，亦沒有心肌炎個案。兒童打針後通常出現針口痛、頭痛等症狀，建議打針後休息半日。他稱兒童疫苗的成份與成年人不同，不能直接由成人疫苗抽取三分之一為兒童注射，而不同國家要重新搶購兒童疫苗，本港的準備工作或要超過兩個月。此外，衞生署指政府已於本月中旬，收到科興申請更改疫苗的適用年齡至三歲或以上，並就科興提交資料進行審核及跟進。發言人指，有關申請將會交予疫苗顧問專家委員會考慮及作出審批建議，並向食衞局局長提出建議是否批准。