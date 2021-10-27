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萬聖節金多寶一注中獨享逾八千萬

2021-10-27 列印
萬聖節金多寶一注中獨享逾八千萬
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　　六合彩萬聖節金多寶昨晚攪珠，馬會預計頭獎十元一注獨中可獲八千萬元，結果吸引大量市民投注，總投注額逾一億六千六百零六萬元。最終攪珠結果分別為九號、十四號、二十三號、二十八號、三十四號、四十八號，特別號碼是三十六號。幸運兒一注獨中，派八千三百三十五萬元。



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