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前年港島遊行 陳皓桓認非法集結加監一月

2021-10-27 列印
　　前民間人權陣線召集人陳皓桓涉前年九月中港島遊行，被加控明知而參與未經批准集結，他昨承認控罪。裁判官鄧少雄判處陳入獄三個月，當中兩個月與其他案件的刑期同期執行，陳即加監一個月，連同早前其他案件的刑期，共判囚二十二個月。

　　鄧官表示，量刑主要參考周庭一案案例，本案的暴力及破壞程度均比周庭案輕。但遊行期間港島區主要道路要臨時封閉，港鐵亦關閉了金鐘站、銅鑼灣及灣仔站。合共逾百條巴士及小巴路線須改道或停駛，電車停駛；二十二組交通燈損壞或熄滅。鄧官又指，案中最大影響是遊行致道路封閉，遊行當日由下午兩時至午夜十二時造成主要幹道封閉，但陳只參與了當中一小時的遊行，法庭不應將該段時間的堵路全歸咎於陳。



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