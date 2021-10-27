Total Swiss  獲頒健康品牌成就大獎殊榮 表彰傑出成就

健康就是財富，香港人重視健康，不少人都有服用健康產品的習慣，著名營養健康產品品牌「Total Swiss(龍騰瑞士)」一直深受關注健康人士的歡迎。該品牌不但提供優質健康產品，更積極向員工和市民推廣健康文化，在履行企業社會責任的同時，亦為香港人的健康出一分力。Total Swiss最近獲頒「醫護之選─健康品牌成就大獎」，肯定了品牌在業內的地位。「醫護之選─健康品牌成就大獎」是由香港醫療護理發展協會頒發的殊榮，該會每年透過舉辦品牌選舉，以表彰在健康領域及推動健康文化方面有出色表現的健康產品品牌。評審由協會、醫護組織及專家主持，程序嚴謹，從三方面作評分。首先，是產品或服務的質素；其次是推動健康的成就，如曾否參與或支持社區健推廣活動；最後是品牌的核心價值，有否在公司內部推廣健康文化，如關注內部會員及員工健康福利、培訓健康知識或設置健康設施。三大評審準則中，以產品或服務的質素所佔分數比例最重(60%)，推動健康的成就次之(25%)，核心價值再次之(15%)。Total Swiss在上述三方面均有好表現，獲獎實至名歸。產品效用顯著 質素獲肯定產品質素方面，Fit Solution細胞營養產品是Total Swiss皇牌健康產品，含多種天然營養素，符合亞洲人體能狀況，一向深受關注健康人士的歡迎與信任。品牌年初曾委託獨立巿場調查公司對大中華巿場用家進行意見調查，四成有長期病患的受訪者服用Fit Solution 三個月內，開始感到頑疾症狀有舒緩跡象，特別是三高；產品對舒緩濕敏也有幫助；有五份之一受訪者曾使用其他品牌的細胞營養產品，他們均認為Fit Solution的效果較其他同類型產品更佳。另外，品牌亦向200多位香港醫護人員派發問卷，調查對產品的意見，結果令人滿意。熱心公益 致力推廣健康文化至於推動健康方面，Total Swiss創辦人王文欽博士向來積極參與公益事務，疫情爆發以來，不單時刻關注全球疫情起伏變化，在2021年7月與研發團隊開發出防護精油COVER 19，透過口罩創造出密封的保護空間，並於台灣捐贈多個前線防疫機構，包括：多間醫院、警察局、消防局。在核心價值的建立方面，品牌通過不同的平台，如網上直播、ZOOM等，定期向內部會員及員工發放健康訊息，進行健康教育。「醫護之選─健康品牌成就大獎」頒獎禮於10月26日，假香港能仁專上學院舉行，由香港區總經理黃嘉尹小姐聯同香港區總裁代表出席，接受殊榮，並分享公司理念與確立品牌形象的成功心得。