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特首：任何組織損國安 當然憂慮《國安法》

2021-10-27 列印
　　國際特赦組織決定關閉香港的辦公室，特首林鄭月娥指無法評論一個組織離港的原因，《國安法》預防危害國家安全的行為，如有人作出危害國家安全的行為，當然需要憂慮。

　　她指自《香港國安法》生效以來，不同組織及個人均以此為由離港，但沒有途徑可證明這是否真正原因。她又說要預防危害國家安全的行為，「如果有個人或組織利用香港散播的訊息和從事的行為，危害國家安全，他們當然需要憂慮。」她說根據今年六月的數據，在香港設立辦事處或總部的內地和海外公司數目沒有減少，更加突破九千間，有國際和區域法律機構也在香港設立辦事處，顯示《國安法》沒有阻嚇合法的商業活動。



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