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尖咀消防局搬遷 地基工程復工

2021-10-27 列印
　　政府發言人昨表示，搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路工程項目，在鐵路保護區內的地基工程已獲准恢復進行。由於港鐵東涌線九龍站與奧運站之間的隧道內其中一個監測點的一個沉降紀錄，於上月七日錄得輕微超逾預設停工指標，有關項目當時要暫停。

　　發言人表示，政府相關部門及港鐵公司已確認有關鐵路設施結構安全，港鐵公司亦已確認復工不會對安全構成不良影響，機電署確認港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全，因此批准復工。有關部門及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。



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