  • 2021年10月27日 星期三
  • 25º
  • 81%
熱門： Chickeeduck免檢疫群組燒賣堵路碰瓷黨

日報新聞 > 港聞

美股中段升136點

2021-10-27 列印
　　美國大型科技股本周陸續公佈業績，率先派成績表的facebook盈利優於預期，市場氣氛好轉，加上憧憬美國推出刺激經濟方案，美股早段向好。杜指中段報三五八七七點，升一百三十六點；納指則報一五三二七點，升一百點。滙控美國預託證券價格見四十七點九四港元，升零點四四港元；騰訊則見四百九十六點四七港元，跌五點五三港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd