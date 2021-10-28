﻿專家向接種加強劑「開綠燈」 高風險群組 優先打第三針

為了防範新冠疫情第五波殺到，香港施打第三針新冠疫苗，勢在必行。衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨晚舉行聯席會議，為市民打第三針新冠疫苗加強劑「開綠燈」，並訂定優先次序，免疫系統失調人士、六十歲以上長者、高曝露群組等高風險組別先打。而頭兩針打科興疫苗者，第三針可以「溝針」打復必泰疫苗，至於頭兩針打復必泰者第三針則不需轉打科興。多項醫學研究顯示，打了新冠疫苗者體內產生的抗體，會約在六個月後下跌。顧問專家許樹昌指，免疫系統失調人士應優先打第三針，例如患有活躍癌症、愛滋病、曾接受器官移植、洗腎、風濕等病人。第二針與第三針應相隔至少四個星期。而頭兩針打科興者，第三針可以考慮「溝針」轉打復必泰，因不少文獻顯示後者可以產生較高的抗體水平。打科興者可溝復必泰至於六十歲以上長者及高曝露群組，包括醫護、口岸工作人員、酒店職員、長期病患者等，亦應優先打第三針。如果他們不屬於上述免疫系統失調者，可以在接種第二針後六個月接種第三針。而首兩針打科興者，可以考慮轉打復必泰；首兩針打復必泰者，則不建議轉打科興。曾確診新冠肺炎的康復者方面，打一針疫苗的抗體能維持大約六個月，若個別人士將要赴高危國家工作或讀書，可與醫生商討需否接種多一針疫苗。許樹昌說，有關建議，並不代表科興疫苗無用，強調兩款疫苗的T細胞反應一樣，同樣可保障患者受感染後不會有重症，並減低死亡風險。他舉例指，若接種復必泰後出現嚴重過敏反應，第三針可考慮轉打科興，兩款疫苗各有定位，市民可自由選擇疫苗平台。六成五人完成兩針本港目前約有四百四十萬人打了兩針，比率約六成五，當中六成多人接種復必泰，三成多人接種科興。就開放接種第三針後，復必泰疫苗的需求或會急劇上升，衞生防護中心總監徐樂堅指，當局正統計優先群組的總人數，會盡快籌備好第三針的接種安排，亦會向藥廠補購所需疫苗。