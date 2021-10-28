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﻿新冠與流感疫苗 維持隔14天接種

2021-10-28 列印
　　世界衞生組織最近更新指引，建議公眾可同時接種新冠疫苗及流感疫苗。衞生防護中心轄下兩個科學委員會開會後認為，維持現時接種新冠與流感疫苗要相隔十四日的做法。

　　疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋，本港不跟隨世衞更新的指引，不代表世衞的決定錯誤，只是委員會認為本港在「清零」政策支撐下，仍有足夠時間可採取較小心的方案，以便清晰區分兩種疫苗的副作用或反應。



　　劉宇隆形容，科學委員會的建議是較謹慎及保守，但若市民有特別需要，例如近日曾接種新冠疫苗的人士，需要打破傷風針，或者有市民需要離境前往高風險地區，都可以彈性處理。
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