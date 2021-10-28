﻿樓價指數跌0.4% 業界料年底再破頂

差估署指出，即使九月私人住宅售價指數報回落百分之零點四，但今年以來本港樓價累積升百分之四點三。按面積分類，面積四百三十平方呎或以下的「上車盤」，樓價按月跌百分之零點三，報四百四十一點三，按年計升百分之三點八；面積七百五十三呎至一千零七十五呎的大單位，樓價止跌回升，按月升百分之一點八。面積一千零七十六平方呎或以上的大型單位樓價，按月升百分之一，至三百三十七點一，今年以來升百分之五點九。
以面積四百三十平方呎以下的上車盤計算，港島區平均售價七百五十九萬元，按月跌百分之三點五；九龍區平均售價六百八十三萬元，按月升百分之零點五；新界區平均售價近六百零三萬元，按月下跌百分之一點五。
此外，九月租金指數按月升百分之零點九，報一百八十三點八；今年以來，私樓租金上升百分之三點九。面積四百三十平方呎或以下的細單位租金，按月升百分之一點九。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價七月創下歷史新高後，開始回落，認為主要受季內股市下挫影響。但差估署的數據有所滯後，最新指數未能反映早前有指中央將改變樓市遊戲規則等傳聞的影響，相信十月樓價指數會顯現，進一步受壓下跌。《施政報告》發表後，市場信心明顯恢復，他預料十一、十二月的指數會再上升，甚至突破四百點水平，再次破頂，全年樓價升幅可能達百分之六。