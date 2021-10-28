女士外出，慎防偷拍男！今年八月警方接獲一名二十三歲女子報案，稱她在天水圍一巴士站疑被人偷拍裙底，涉案男子被路人揭穿逃跑。事隔近兩月，警方前日在天水圍拘捕一名男子，以涉嫌「破壞公眾體統」將其扣留調查。警方強調正調查是否涉及其他受害人。早前網上流傳一段目擊者拍攝影片，長約二十二秒，一名身穿藍色恤衫黑色西褲、手挽背囊的白髮中年男子，在巴士站排隊候車。他站在一名穿短裙女子身後，原抱著背囊，其後疑似在背囊取物品，之後雙手挽着背囊放低至膝前，再將背囊前端放近女子裙底。但過程被旁人見到，一名女子大叫並拍片：「小姐、小姐，佢偷拍你裙底呀！」該男子事敗後拔腿就跑。警方指八月三十一日接獲一名二十三歲女子報案。前日傍晚約六時，女事主友人在一輛由觀塘開往天水圍的269C雙層九巴上，發現外貌與疑犯相似的男子。警方接報後，待該男子在天水圍天頌苑頌波閣外的巴士站落車時，將他拘捕。該周姓男子任職電腦技術員，四十四歲，涉嫌破壞公眾體統被扣留調查。女受害人早前在社交媒體發文，形容：「日日朝早搭巴士都發現到好巧合地都係同一個男人排喺我後面，我一直都覺得好奇怪。」又指「佢永遠都匿埋喺一個我見唔到嘅位置，去到差唔多到排隊嘅位就會無啦啦出現，排喺我後面。」她指情況維持了兩個月。執業大律師陸偉雄向本報表示，過去偷拍裙底，疑犯一般會被起訴「破壞公眾體統罪」，最高可被判監禁十二個月。但政府早前新訂立「窺淫罪」及「非法拍攝或觀察私密部位罪」，以處理偷窺或偷拍，包括俗稱「影裙底」和「高炒影胸部」等行為，最高刑罰為監禁五年。他認為或許在今次案件中，警方不熟習，或會沿用舊法例。