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新冠疫苗接種劑次破900萬關

2021-10-28 列印
　　昨日是新冠病毒疫苗接種計劃正式展開第二百四十四日，疫苗接種總劑次突破九百萬大關，已為參與計劃的人士接種共約九百萬零七千九百劑疫苗。本港累計有約四百六十萬一千一百人接種最少一劑疫苗。

　　本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，當中兩宗帶有變異病毒株。患者包括一名五十四歲貨機機組人員，他上周四離港前往美國，本周一返港，在機場的檢測結果呈陽性。他居住在愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），潛伏期曾居住和到訪的地點已納入強檢。



　　另外，政府前天公佈收緊新冠病人出院安排，要接受十四天的隔離和健康監測。港大感染及傳染病中心總監何栢良指相關安排有助爭取與內地恢復通關。

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