新冠疫苗接種劑次破900萬關

本港昨天新增五宗新冠肺炎輸入個案，當中兩宗帶有變異病毒株。患者包括一名五十四歲貨機機組人員，他上周四離港前往美國，本周一返港，在機場的檢測結果呈陽性。他居住在愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），潛伏期曾居住和到訪的地點已納入強檢。
另外，政府前天公佈收緊新冠病人出院安排，要接受十四天的隔離和健康監測。港大感染及傳染病中心總監何栢良指相關安排有助爭取與內地恢復通關。
為了防範新冠疫情第五波殺到，香港施打第三針新冠疫苗，勢在必行。衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨晚舉行聯席會議，為市民打第三針新冠疫苗加強劑「開綠燈」，並訂定優先次序，免疫系統失調人士、六十歲以上長者、...
2021-10-28
北京冬奧倒數一百日，北京二○二二年冬奧會開幕倒計時一百天主題活動十月二十六日在京舉行，期間更發佈北京冬奧會獎牌「同心」。同日下午市政協和市委統戰部聯合召開議政會，議題圍繞「努力克服新冠肺炎疫情影響，如...
2021-10-28
美國國務卿布林肯日前高調鼓勵所有聯合國會員國支持台灣積極、有意義地參與聯合國的活動。中國駐美國大使館發表聲明，表示強烈不滿和絕不接受，已向美方提出嚴正交涉。 布林肯的聲明稱，台灣已成為民主的成功典範，...
2021-10-28
《星島地產網》昨日率先報道，九龍塘廣播道79號豪宅地，由麗新以約16億元奪得呼聲最高，地政總署昨日傍晚公佈結果，由麗新以16.083億元，力壓其餘16間財團成功奪地，每呎樓面地價約22465元。 樓面...
2021-10-28
大型科技股業績理想，加上經濟數據優於預期，美股昨晚早段穩步上升。杜指早段升40點，至35797點，升幅為0.1%。標普指數升0.2%，至4582點。納斯達克指數升幅較大，達0.5%，指數升至15313...
2021-10-28
截至本輪意甲前，拿玻里能夠以八勝一和排第一，貢獻五入球一助攻的前鋒域陀奧森漢居功至偉，更獲教練史巴利堤力捧：「此子更勝基利安麥巴比。」今晚聯賽快車主場迎戰近六輪僅一勝兩和三負的博洛尼亞，這名二十二歲尼日利亞新星勢不負所託，領軍重上勝軌，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now638台周五凌晨2:45直播） 上輪作客羅馬互交白卷，拿玻里意甲開季全勝強勢就此斷纜，不過奧森漢全場四次埋門和兩次成功過人，表現依然出色。此子至今於聯賽上陣八場貢獻五入球一助攻，各賽事十一場合共更有九入球一助攻，狀態之勇可見一斑。 主帥吹噓「更勝麥巴比」 這位尼日利亞前鋒謙虛道：「多得隊友的支援，我才可以...
2021-10-28
在海港城工作的友人着Fifi嚐嚐隱藏於商場窄巷的Sushi Tokami。傳統江戶前壽司屋位置並不顯眼，然而即使沒甚麼推廣，卻座無虛席，還得早一個月預約，且日期由Sushi Tokami發辦，務求第一...
2021-10-26
游學修、許賢和蘇致豪創立的網上短片頻道「試當真」團隊，前日在九展舉行現場版慶祝成立一周年，獲古天樂及Stephy（鄧麗欣）擔任嘉賓力撐，古仔更扮見工接受「修哥」面試！ 網上短片頻道「試當真」團...
2021-10-28
多國的新冠肺炎疫情反彈，即使接種了疫苗的人們，仍有感染風險，顯示新冠肺炎病毒不斷變種，抗疫變得棘手，人類將要與之打一場持久戰。多國已經展開打第三針的行動，本港不容落後。衞生防護中心醫學顧問昨晚開會，建議為市民打第三針，當局必須做好安排，其中一個要點，是讓最早響應接種疫苗的市民，先打第三針。 根據顧問建議，免疫系統失調人士，例如患癌、愛滋病、接受器官移植和洗腎等病人應打第三針，而六十歲以上人士，以及曝露於高風險者，包括醫護、前線工作人員等亦應打第三針。這個建議有其合理性，可以為身體或工作上有高危因素的群組，盡快得到補針的保護。此外，由於多項研究顯示，打了兩針後約半年，體內抗體...
2021-10-28
丁冠豪昨晚憑「幸運勝駒」報捷，已經連贏六個賽日，旺氣逼人，他賽後說：「『幸運勝駒』非常遲熟，到如今才懂得競賽為何物，我認為牠在五班有足夠的競爭力，今場騎師楊明綸跑得很醒目，出閘後一早埋欄慳位放頭，控制...
2021-10-28