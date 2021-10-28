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內地增50本土確診 京嚴管自駕遊旅行團

2021-10-28 列印
■北京工作人員為快遞包裹消毒。新華社
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　　內地今波本地疫情由本月十七日起，累計二百四十七人確診，波及內蒙古、甘肅、寧夏等十一個省份，當中涉及多個旅行團或自駕遊。北京市委宣傳部昨天表示，將繼續嚴密外防輸入措施，守好入京關口，並會採取措施加強自駕遊、老年旅行團的管理，呼籲民眾不要鬆懈。

　　內地前天新增五十宗新冠肺炎本地確診個案，內蒙古佔三十二宗、貴州五宗、山東及甘肅各四宗、北京三宗、寧夏兩宗。北京今波本地疫情的病人均帶有Delta變異株，與近期內蒙古、甘肅等地個案的病毒高度同源，屬於同一傳播鏈。



　　同時，山東省文化和旅遊廳宣佈，暫停全省旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」旅遊產品，待省內無中高風險地區後，自行恢復跨省旅遊經營活動。

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