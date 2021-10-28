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中重度免疫力問題者 美稱或需打第四針

2021-10-28 列印
　　各地相繼實施第三劑新冠疫苗接種計劃之際，美國疾控中心更新疫苗接種指引，提到有中度和重度免疫力問題的人士，可能需要接種第四劑新冠疫苗，但未有作出正式接種建議。

　　疾控中心引述一項小型研究指出，已接種疫苗但仍感染新冠病毒並需要住院的人士中，百分之四十四屬已完成接種疫苗的有免疫力問題人士，他們把病毒傳染給其他人的機會亦更高。



　　指引稱，如果需要接種第四針，應在第三針之後至少六個月再接種，建議有免疫力問題的人士諮詢醫生意見。

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