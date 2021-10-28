香港中文大學醫院 為港人建立全新醫療服務體驗

香港中文大學醫院(中大醫院)以病人為本，採用一站式的醫護模式，今年一月起分階段投入服務，近日正式開展第四階段服務，包括24小時門診、痛症門診、產科及新生嬰兒服務，日間及住院病床數目將增至127張。中大醫院行政總裁馮康醫生指，推出第四階段服務後，將可涵蓋大部分專科服務，其中24小時門診將由急症科專科醫生主理，可為區內居民提供全天候服務，特別是市民在晚間有急診需要或意外損傷，中大醫院均可提供及時的醫療服務。中大醫院毗鄰港鐵大學站，交通便利，醫院樓高十四層，今年較早時已陸續開始提供專科門診、內視鏡程序、物理治療、放射影像、心臟介入治療、日間化療及放射治療、手術室及住院病房等多元化服務，馮醫生指隨著24小時門診、產科及新生嬰兒服務、痛症門診等投入運作，將可提供更全面的醫療護理服務。增設24小時急診、痛症門診服務現時公立醫院急症室服務採用分流制度，按病人輕重緩急決定治理的先後次序。馮醫生指，公院急症室服務需求日增，某些公立醫院在最高峰時期的每日次緊急及非緊急求診人次超過500人，輪候時間達數小時，中大醫院提供24小時門診服務，有助填補服務缺口，讓市民及時獲得門診服務，可望紓緩公院急症室的壓力。馮醫生指出：「中大醫院24小時門診的特色，是完全由急症科專科醫生主理，可提供一般創傷的治理，以及為市民各種身體不適提供及時治療。24小時門診亦會有兒科專科醫生支援，負責照顧兒童病人。我們的急症科醫生亦同時擔當住院醫生（Hospitalist）的角色，除了在門診提供急診治療，亦負責監察住院病人的情況，隨時到病房作緊急支援，如有需要亦會通知相應的專科醫生回院協助，甚至即時安排手術。」至於痛症門診方面，馮醫生指不少都市人都受不同類型痛症困擾，包括肌肉骨骼退化、神經系統痛症、創傷痛症及腫瘤痛症等，中大醫院的痛症門診會採取跨專科、跨專業的模式，由麻醉科專科醫生統籌，配合骨科醫生、物理治療師及臨床心理學家等支援，可提供多種治療，例如藥物、再生注射療法、手術介入治療及神經阻斷治療等，期望及早為病人紓緩痛楚。全面產前產後服務鼓勵自然分娩除了24小時門診和痛症服務，中大醫院的分娩中心亦將啟用。馮醫生指：「不少孕婦由於希望較好預算嬰兒出生時間，又或因害怕生產的痛楚，因而選擇剖腹生產，但較大機會引致後遺症。我們作為教學醫院，會鼓勵產婦盡量自然分娩，並提供不同的鎮痛選擇，除了傳統的藥物止痛，亦會提供按摩、生產球等非藥物方式以紓緩，我們更是本港首間引入『分娩池水療』鎮痛的醫院，透過水療方式紓緩產前陣痛。」同時，中大醫院亦積極推廣母乳餵哺，會為產婦提供相應的輔導及支援。馮醫生續解釋：「母乳餵哺對母嬰均有莫大好處，若媽媽及嬰兒出院回家後，在母乳餵哺上遇到困難，我們的母乳餵哺門診仍可提供持續支援，除了提供餵哺建議，亦可協助母親預防乳腺發炎和膿瘡等餵哺母乳常見的問題。總括而言，我們希望為孕婦提供『一條龍』服務，包括懷孕前健康計劃、產前檢查服務、營養指導、分娩服務及產後護理等，讓孕婦在整個懷孕過程都獲得適當的照顧。」定價收費 讓病人有清晰預算中大醫院運作將近一年，馮醫生指現時有一定手術個案可採用「定價收費」，每項「定價收費」都已涵蓋病人住院期間的各項手術相關費用，包括手術治療費、醫生費、住院費、相關檢查及藥物費用等，按病人本身的病情級別定價，沒有額外收費，亦不受住院日數影響。馮醫生指「定價收費」可確保每項治療及服務均以病人的醫療需要為本，讓病人可預先清晰掌握住院醫療開支，亦可提升醫療效率。中大醫院將陸續推出更多「定價收費」項目，馮醫生相信隨着醫生及病人對「定價收費」加深認識，病人採用「定價收費」的比率將逐步提高。加強信息系統提升治療效率另外，中大醫院亦正完善醫院信息系統以支援運作，亦正籌備透過「醫健通」系統，讓中大醫院與公立醫療可互通病人的電子病歷，提升醫療質素。馮醫生稱：「我們正與政府和醫管局緊密磋商，預計今年底會先落實互通病人的醫療診斷影像，病人不論在中大醫院或公立醫院求醫，也可獲更全面的跟進。我們早前已推出醫生專用的流動應用程式，有助醫生隨時掌握病人最新情況，並適時調整藥物處方等。稍後亦會推出病人專用的應用程式，可支援病人預約診症、查閱病歷紀錄及提示輪候時間等。」談到中大醫院的未來發展，馮醫生表示，明年會有更多專科醫療中心啟用，包括血液透析中心及輔助生育中心等，院方會繼續推陳出新，為市民提供優質、全面的醫療護理服務。香港中文大學醫院地址：新界沙田澤祥街9號電話：(852) 3946 6888網址：www.cuhkmc.hk