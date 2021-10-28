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信置黃永光： 正研究興建過渡性房屋

2021-10-28 列印
　　信和集團副主席黃永光昨表示，信置在過去幾個月，正與本地慈善團體研究，與運房局合作推出一個過渡性房屋項目，目前正努力研究，但細節未準備好向外公佈。

　　黃永光昨出席信置股東大會後指出，信置並無持用農地，要以其他辦法與政府合作增加房屋供應。



  特首林鄭月娥早前發表施政報告，提到發展「北部都會區」，黃永光指集團十分支持施政報告，相信除了可以創造更多職位外，整體樓市亦可健康平穩發展。

　　黃永光又指隨着消費券推出，今年人流較去年有進步，相信最壞的時期已過去，相信商場的租金在過去已見底並已回升，商戶要求減租的情況亦有減少。

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