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2021電檢修訂草案三讀通過

2021-10-28 列印
　　本屆立法會昨最後一日會期，三讀通過《二○二一年電影檢查（修訂）條例草案》，規定檢查員必須考慮影片上映會否危害國家安全，並賦權政務司司長可基於國家安全，撤銷影片已獲發出的准許證明。

　　修訂規定，檢查員作出決定時須考慮國家安全因素，如檢查員需更多時間作決定，商經局局長可延長檢查員就一部影片作出決定的時限，每次不多於二十八天。



  有議員指潛藏在電影中的危害國家安全意識不容忽視，如電影《十年》充斥對國家的仇恨，並煽動港獨，故贊成修例。商經局局長邱騰華強調修例不會影響電影業正常運作，確信絕大部份電影不涉及國家安全，清楚訂明法律要求有助電影業有所依從，不會誤闖紅線。他續指有聲音認為，應一同規管互聯網上的影片，但《電影條例》只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至規管範圍外需要小心研究。

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