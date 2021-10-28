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2023年DSE取消中文科口試 通識科不再獨立專題探究

2021-10-28 列印
　　現屆中五學生將於二○二三年應考中學文憑試。考評局昨天宣佈，因應新冠疫情對學與教進度的影響，取消二○二三年中學文憑試中國語文科口試，以及通識教育科獨立專題探究，以為該年文憑試考生釋出教學時間。由於高中課程改革將於二○二四年文憑試落實，即這兩份考評卷，提前於中學文憑試畫上句號。

　　考評局昨天向全港中學發信，指為二三年文憑試學生提供更大的靈活性及騰出更多課時，取消該年文憑試中文科口試（卷四）及通識科獨立專題探究；有關安排只適用於二三年考生。修訂後，中文科口試（卷四）的佔分比重分配至卷一至三及校本評核，卷一閱讀能力及卷二寫作能力增至各佔分兩成八，卷三聆聽及綜合能力考核佔分兩成，校本評核佔分兩成四。通識科方面，卷一資料回應題增至佔分六成二，卷二延伸回應題佔分三成八。



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