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美股中段 跌107點

2021-10-28 列印
　　大型科技股業績理想，加上經濟數據優於預期，美股昨晚早段穩步上升。

　　至中段，杜指報三五六四八點，跌一百零七點；納指則報一五三○五點，升六十九點。滙控美國預託證券價格見四十七點四四港元，跌零點四一港元；騰訊則見四百八十七點四七港元，升零點四七港元。



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