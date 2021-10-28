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七歲童食啫喱糖鯁喉 留醫一周後不治

2021-10-28 列印
七歲童食啫喱糖鯁喉 留醫一周後不治
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　　西環香港潮商學校一名七歲巴基斯坦籍女學生，上周三疑因進食啫喱糖時鯁喉昏迷，送院後搶救後，一度回復清醒，惟留醫一周後，延至昨午不治。

　　據學校校長早前表示，該學生於上周三早上九時許，懷疑在小息時一邊與同學聊天，一邊進食啫喱糖而鯁喉，昏迷倒地。其他同學見狀跑向鄰近班房向老師求助，有急救知識的老師到場為女生急救，發現該名女生口吐白沫暈倒，於是報警求救。女生送院後搶救後，一度回復清醒，惜情況危殆，一直留院觀察，延至昨日下午一時許不治。



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