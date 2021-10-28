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慘死的哥遺孀收籌款 感謝市民助渡過難關

2021-10-28 列印
　　四十八歲的士司機韋劍雄於本月十二日在西環東邊街，遭人用菜刀割頸，送院搶救後不治，遺下妻子與三名年幼子女。的士同業早前為死者發起籌款，至今已籌得約五十萬元捐款，已於前日將約四十萬元捐款轉交遺孀，以解韋家燃眉之急。死者太太收到款項後發信答謝，感激市民的支持，助他們渡過難關。

　　韋太發信感激市民的支持，形容兇徒的兇殘「人神共憤」，希望法律作出嚴懲，「以慰劍雄在天之靈」。她指「在此艱難時刻，得到很多市民的同情和關心，尤其我先生所在嘅的士小巴行業，各個團體和熱心市民，更率先伸出援手，為我失去依靠的一家籌款，幫助我們渡過難關！」她答謝市民的支持，「大人心本善，人間有情！我們感恩再感恩！」



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