冒牌法總統夫人侄兒 獲港五星酒店款待

法國一名男子冒充總統馬克龍的夫人布麗吉特（Brigitte Macron，圖右）的侄兒，在各地招搖撞騙，被警方拘捕及控以詐騙及盜用身份罪名，在巴黎刑事法庭受審。案情透露他曾以偽冒身份，成功在香港一家頂級酒店享受豪華服務。該名三十多歲男子在二○一八年訛稱自己是第一夫人的侄兒，以及總統府的高級官員，又開設一個令外界誤以為與總統府有聯繫的假的電郵帳戶，以求獲得貴賓身份和特權，但許多公司查證後都揭穿他是騙子。調查人員指，只有法國駐孟加拉大使館和香港一家五星級酒店，未能揭穿他的真正身份，令他成功進入一個收容羅興亞人的難民營視察，又在該香港酒店內享受豪華服務。被告供稱因受不住名利、地位和特權的誘惑而行騙。