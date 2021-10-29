﻿盤踞九龍城三旺街 泊車黨霸街錶 無本生利 月賺二百萬

本港泊車錶位不足，車主無奈違泊食「牛肉乾」，引致怨聲載道，但有不法份子長期霸佔錶位，高價出租，目無法紀，令問題更為嚴峻。警方三個月前才搗破一個霸佔佐敦「八文樓」公共錶位達三十年的「泊車黨」，本報發現另一個「泊車黨」盤踞於九龍城三條旺街，十多年來佔用多個錶位，以六十元兩小時出租，估計月賺高達二百萬。車主會會長批評霸錶位行為損害全港車主利益，促請警方打擊。九龍城食肆林立，食材店舖多，吸引不少市民駕車到來吃飯和購物，致政府錶位供不應求。有不法份子覬覦另類商機，將錶位「私有化」斂財，侯王道、南角道和龍崗道三條旺街的錶位均被佔用，其中南角道最誇張，整條街至少有六、七個「泊位黨」，左右兩邊都有人向途經車輛揮手招生意。侯王道和龍崗道也各三至四個「泊位黨」，他們分工精細，通常每天中午前開工，一直營運至深夜十二時，這段時間三條街的錶位全被霸佔出租。無代客入錶 收起告票上周末晚，記者駕車在這三條街視察，所有閒置錶位都被人以木櫈或雪糕筒霸佔，有人更索性拉椅坐在馬路邊。錶位旁俗稱Double Park的位置，他們亦不放過，擺放雜物霸佔，在車多時出租，十分離譜。記者觀察發現，「泊位黨」運作有組織，當有車輛離開，成員第一時間霸位，以佔用出租。「基本上都要幫襯他們，因為所有位都被霸了。」駕車來吃晚飯的鄭先生無奈地說。至於收費，大約五十至六十元兩小時，「自己入錶，政府一小時收八元！他們賺很多。最過份是他們多數不會替客人入錶，有警察巡邏才入兩元（泊十五分鐘），如果不幸被抄牌，他們會收起告票，到當局寄給車主才知道中招。」此外，「泊位黨」表現霸道，記者在南角道停車等候，因沒向他們租位，一名男子揮手叫記者離開。其後記者駛入侯王道，兩名坐在路邊的男子立即起身，揮手示意有車位。記者問其中一名男子怎樣收費，他說五十元兩小時，並說：「這裏最便宜的，南角道那邊要六十元。」他隨即搬走雪糕筒騰出錶位。由於每條街都被霸三行車位，若每行可泊二十輛車，即每條街有六十個車位。如果每天開工十二小時，以六十元兩小時計，每個車位一天賺三百六十元，六十個便有二萬一千多元，一個月收入超過六十四萬。三條街加起來，收入接近二百萬，十分和味。香港汽車會會長李耀培表示，全港各區都有「泊位黨」搵食，直斥這些不法份子「離譜」，對駕駛者不公平，「香港泊車位一向不足夠，尤其是一些多層停車場拆卸後，泊位難求。如果錶位長期被人霸佔，情況更惡劣。」汽車會促警加強掃蕩李又說，「泊位黨」之所以掃之不盡，主要是車主怕事，「很多車主都怕麻煩而就範，不法之徒就愈來愈猖獗。」他促請警方加強打擊，「警方早前掃蕩油尖旺的泊位黨，現在情況大有改善，希望再加強巡查其他地區。」大律師陸偉雄指，如有人收錢後沒有替客人入錶，有機會觸犯串謀詐騙和串謀偷竊等罪行，最高刑罰可分別監禁十四年和十年。