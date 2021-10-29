﻿內地雨災疫情夾擊 ﻿﻿供港菜價飆逾三成﻿

各類食物輪流貴，內地供港蔬菜近期大幅漲價。入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，本港逾九成蔬菜由內地供應，受雨災及疫情運輸影響，令整體供港蔬菜減少，來貨價飆升逾三成，料港人至新年或要繼續「捱貴菜」。北區蔬菜協會會長李廣進指，蔬菜零售價至少升兩三成，菜芯由往日六、七元一斤，升至八、九元一斤。袁昌指，內地進口蔬菜佔本港總額九成以上，但內地菜場受到近日颱風及雨災的影響而失收，再加上疫情關係，內地部份地區設立關卡，如寧夏工人因禁令而未能前往廣東工作，基於各種負面因素，令近日內地供港蔬菜瓜豆一同加價三成。市民料新年仍要「捱貴菜」他提到，運輸司機亦受疫情影響，前往內地、裝貨期間不能擅離貨車範圍，影響人手及運輸成本。他預計，下月菜價有機會稍微回落，但因新年市民對蔬菜需求上升，菜價未必大幅回落，料市民仍要「捱貴菜」，惟他強調「要睇下到時會唔會持續凍，或者落雨，好受季節性影響。」李廣進表示，蔬菜來貨量少了兩至三成，惟來貨價和零售價至少升兩至三成，舉例指港人常食的菜芯往日每斤售六、七元，現在亦升至八、九元，連平日相對較便宜的椰菜和冬瓜亦漲價，坦言「樣樣都貴」。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，蔬菜入貨已貴了兩成，直言蔬菜加價的壓力最大，因不少菜式指都使用蔬菜，「馬蹄糕同蒸魚上面棵蔥都係菜」，其中加價最貴的為豆苗。他指，近期無論豬肉、牛肉等價值都先後加價，往年可在聖誕、暑假等日子調整價格，但今年經濟環境不佳，有目共睹，加上飲食業競爭大，若加價，只會逼走客人，不少酒樓唯有硬食，不能把食材漲價幅度轉嫁給食客。