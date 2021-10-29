摑傷噪音巴士客 裝修工罰2000元

在公共交通工具上不戴耳筒玩手機遊戲，聲音令人煩躁。一名裝修工人陪伴八旬母乘搭巴士期間，遇上坐在關愛座的乘客，一邊玩手機遊戲，一邊放大聲音，令坐在旁邊的母親受到滋擾。裝修工人曾出口勸該乘客佩戴耳機和放低聲浪，但都不被理會，兩人發生爭執，工人出手摑傷乘客面部，他昨天在九龍城裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪，被判處罰款二千元。案情透露，被告李子維（五十七歲）於七月四日，於尖沙咀梳士巴利道與廣東道交界內，在五號巴士內襲擊卜健洲。李嫌卜手機聲浪「好嘈」，於是擦傷卜的左邊面，後卜送往伊利沙伯醫院治療。李於警誡下，承認曾推開卜。李在庭外透露坐關愛座的卜，「是廿幾歲後生仔」。李求情指，覺得卜「玩遊戲好大聲」，騷擾其八十三歲的媽媽，他承認自己犯錯，深感悔意。主任裁判官嚴舜儀斥責李，「下次遇到問題，不能用暴力解決，車有車長㗎，可以向他反映問題。就算乘客不文明，整到對方受傷，為乜呢？」，判他罰款二千元。