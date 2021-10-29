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工人高處墮泳池輕傷

2021-10-29 列印
　　工人由高處不慎墮下，多數兇多吉少，但有工人大難不死！沙田一間獨立屋昨天有工人從事高空更換玻璃工程時，不慎失足墮下，剛好跌落屋內的泳池，只濕了身並受輕傷，性命得保。

　　昨午十二時許，一名三十八歲姓陳的工人，在沙田麗坪路一獨立屋做更換玻璃工程，期間意外失足，疑從約十米高的露台墮下，跌落泳池中，工人的頸、眼、手、胸及腳均受傷，幸暫無大礙。



　　有人目睹意外發生，報案求助。警員接報到場，將清醒的事主送往威爾斯親王醫院治理，期間有工友到醫院了解情況。警方經初步調查後，將案件列工業意外有人意外受傷。

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