代理不懂日語賣日本樓 做法「非常兒戲」 消委會倡售境外物業須領牌

本港出現新一輪移民潮，不少港人「隔山買牛」，於境外置業。消委會發表調查報告指，一七年至今年八月共接獲二百六十一宗境外物業銷售投訴，平均損失逾三十六萬，其中九成三個案在本港交易，而六成涉非持牌代理。消委會批評，有銷售員提供日文宣傳單張，但不懂日文，只靠猜測，強調做法「非常兒戲」，建議當局要求銷售境外物業人士持牌等。消委會表示，一七年至今年八月共接獲二百六十一宗境外物業銷售投訴，平均每宗損失逾三十六萬，物業平均價值近一百八十萬元，涉及泰國、內地、英國及澳洲等地。其中九成三交易在港進行，六成涉及非持牌代理，並出現提供誤導資料、遺漏重要資料、準買家難以取回留位費及訂金等問題。此外，今年首八個月，有關投訴已達一百零六宗，與往年同期相比，呈上升趨勢。消委會指，今年六至七月，「放蛇」訪問二十個地產代理及發展商，發現十五間商戶未持牌；九成半無披露與賣方關係及佣金；少數不負責任地推銷，包括提供過時售樓書。消委會發現，代理的質素參差，有人只提供日文宣傳單張，稱自己不懂日語，但靠經驗猜測文字的含義，從而代理日本物業買賣，強調做法「非常兒戲」。共接261宗相關投訴消委會解釋，現時《地產代理條例》未能全面規管境外物業銷售，非持牌的地產代理及營業員，只需在廣告或單張等文件作無牌聲明，便可在港銷售境外物業。消委會主席林定國建議，當局應要求銷售境外物業人士持牌，並受地監局監管；代理亦需就廣告宣傳等負上法定責任；此外，應就海外置業留位費引入不少於七日的強制冷靜期。運房局回應指，會適當考慮建議，透露過去五年共接獲一百二十宗海外物業投訴，其中一百零七宗涉及未建成境外物業，因此大部份問題源於發展商而非地產代理，將責任轉嫁地產代理未必合理。發言人指，香港無法控制其他司法管轄區的物業監管制度，僅監管地產代理並不能解決源於發展商的問題。而強制物業擁有人不能直接銷售給買家，亦與自由市場原則不一致。