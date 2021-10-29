中年婦疑超市偷竊 職員生擒反被罵

一名中年婦人前日在大埔墟一間超級市場懷疑偷竊一袋食品，逃走時被一名熱心途人截停，職員上前生擒婦人，但竟有街坊指罵職員捉拿小偷屬違法，惹起罵戰。大埔墟大榮里一間超級市場前晚約九時許發生懷疑偷竊事件。根據讀者提供的影片所見，一名年約四十歲婦人手持放滿凍肉和水果的環保袋步出超市，女職員將其截停指她偷竊，婦人隨即逃跑，其間有男途人協助追截抓住婦人手臂，繼而轉交至超市人員。婦人當時情緒激動掙扎，女職員拉扯其衣服，引來多名途人圍觀。一名青年指責超市職員涉嫌「非法禁錮」，另一男途人反駁指捉拿懷疑小偷「天公地道」，婦人趁眾人爭論時逃去。執業大律師陸偉雄指根據《刑事訴訟程式條例》第一百零一條，任何人可毋須手令，而逮捕任何他合理地懷疑犯了可逮捕的罪行的人，前提是必須合理地懷疑對方干犯罪行；是次不論職員、途人均合理相信疑犯偷竊，「如對方受到控制，市民便應請對方留下等待警方到來，否則或涉非法禁錮。」