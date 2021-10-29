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房車闖石澳泳灘 動彈不得須求救

2021-10-29 列印
　　有私家車竟然擅自開入石澳沙灘，車輪陷入沙中動彈不得，進退兩難，自食其果。

　　事發在前晚深夜十一時許，警方接獲一名女子報案，指有私家車司機擅自移開康文署置於通往沙灘通道的鐵柱，並將私家車駛入石澳沙灘，不過當車駛至近救生員瞭望台時，私家車四個輪胎瞬間陷入沙中，無法開動，沙灘上留下深深的車胎痕，司機站在車旁表現無奈。



　　警員接報到場，二十多歲男司機聲稱因意外而將車駛入沙灘，其後自行安排拖車拖走座駕。由於有車輛涉嫌違法駛入沙灘，警員遂登記司機資料及向其作口頭警告。根據香港法例《泳灘規例》，除非獲得署長書面准許，否則任何人不得將任何車輛（嬰兒車除外）駛進泳灘。

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